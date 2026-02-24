Nacional - 24/2/26 - 12:00 AM

Mulino: La ocupación de los puertos no es expropiación

Por: Maricarmen Camargo mcamargo@epasa.com -

El consejo de Gabinete aprobó ayer dos contratos de concesión transitorios para asegurar la continuidad de las operaciones de los puertos de Balboa y Cristóbal, luego de que se publicara en Gaceta Oficial el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró constitucional el contrato ley otorgado a Panama Ports Company.

Las resoluciones N.° 4 y N.° 5 autorizan a la Autoridad Marítima de Panamá a suscribir, mediante procedimiento excepcional, la contratación temporal a dos empresas internacionales por un periodo de hasta 18 meses.

La Resolución N.° 4 del 23 de febrero de 2026 establece el contrato a APMT Panamá S.A., que se encargará de la operación, mantenimiento y administración del puerto Balboa, en el Pacífico. El monto aprobado es de $26,100,000.00.

Mientras que la Resolución N.° 5 del 23 de febrero de 2026 establece el contrato transitorio con TIL Panamá S.A. para operar el puerto de Cristóbal, en la provincia de Colón.

Las concesiones tendrán carácter temporal mientras se definen los términos de un esquema definitivo para la gestión de ambas terminales portuarias y se establece el pliego de cargos para efectuar la licitación de la administración de los puertos.

La ocupación de los puertos no es expropiación

Te puede interesar

No resistió: jóvenes apedrearon a un adulto mayor y murió

No resistió: jóvenes apedrearon a un adulto mayor y murió

Febrero 23, 2026
¡Capturada! Lo apuñaló en el pecho y lo mató en Veracruz

¡Capturada! Lo apuñaló en el pecho y lo mató en Veracruz

Febrero 23, 2026
Mulino: No es una expropiación. Panamá ocupó sus puertos

Mulino: No es una expropiación. Panamá ocupó sus puertos

Febrero 23, 2026
Muñoz viaja a Colón y frena vacaciones en los puertos

Muñoz viaja a Colón y frena vacaciones en los puertos

 Febrero 23, 2026
Gabinete aprueba 2 contratos de concesión para operación de puertos

Gabinete aprueba 2 contratos de concesión para operación de puertos

Febrero 23, 2026

El presidente José Raúl Mulino aclaró al país que el control que tiene el Estado panameño sobre los puertos Cristóbal y Balboa no es una expropiación, sino su utilización para garantizar sus operaciones.

"Que quede claro, esto no implica una expropiación de esos bienes, sino su utilización para garantizar la operación de los puertos hasta que se determine su real valor para las acciones que corresponden. Reitero, esto no es expropiación”, afirmó Mulino en un mensaje a la Nación.

Señaló que la AMP, representación del Estado, tomó posesión de las instalaciones “con estricto apego al derecho panameño y en resguardo de los intereses nacionales”.

Además, afirmó que la decisión representa una muestra de confianza en el país y sostuvo que Panamá recupera su imagen y el estatus internacional”.

Mulino también aseguró la estabilidad laboral para los más de 7,000 trabajadores vinculados a las terminales portuarias; aseguró que todos mantienen sus puestos.

Por último, manifestó que las decisiones no responden a intereses particulares.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Muere comisionado jubilado en vuelco

Muere comisionado jubilado en vuelco

Rubén Blades reacciona a la muerte de Willie Colón: Me resistía a creerlo

Rubén Blades reacciona a la muerte de Willie Colón: Me resistía a creerlo
La matan en su cama: aprehenden a su pareja como principal sospechoso

La matan en su cama: aprehenden a su pareja como principal sospechoso
Matan a 'El Mencho', el pesado del Cartel de Jalisco. Se forma el desmadre

Matan a 'El Mencho', el pesado del Cartel de Jalisco. Se forma el desmadre
Corrió para salvar su vida, pero sicarios lo alcanzaron y mataron a tiros

Corrió para salvar su vida, pero sicarios lo alcanzaron y mataron a tiros