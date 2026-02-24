Nacional - 24/2/26 - 12:00 AM

Mizrachi presenta propuesta para construir túnel peatonal bajo el Canal

El alcalde Mayer Mizrachi informó que la Alcaldía de Panamá presentó este lunes a "The Boring Company", empresa fundada por Elon Musk, una propuesta para participar en el Tunnel Vision Challenge, convocatoria internacional que seleccionará un proyecto de túnel de menos de una milla para ser construido sin costo.

La propuesta, titulada The Canal Underline, plantea la construcción del primer túnel peatonal y ciclista bajo el Canal de Panamá.

La iniciativa, según la Alcaldía de Panamá, tiene como objetivo mejorar la movilidad urbana, conectar puntos estratégicos y fortalecer los espacios públicos para residentes y visitantes.

Además, busca unir a la ciudad de Panamá y el West, creando un cruce directo, seguro y accesible para peatones y ciclistas por el Canal de Panamá.

“Presentamos esta idea porque creemos en una capital que abre caminos, que innova y que pone a las personas al centro. Si Panamá resulta seleccionada, sería un logro histórico para nuestra infraestructura y para el futuro de nuestros ciudadanos”, manifestó el alcalde Mizrachi, quien destacó que el proyecto representa una visión moderna.

