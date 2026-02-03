Nacional - 03/2/26 - 12:05 PM

Inauguran en Don Bosco primer Juzgado Comunitario

La Junta Comunal de Don Bosco gestionó la consecución del local para establecer el Juzgado Comunitario, así como su remodelación y equipamiento,

 

Por: Redacción / Crítica -

Con la presencia de la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, fue inaugurada este martes la primera sede de un Juzgado Comunitario en la ciudad de Panamá.

La instalación, ubicada en lo que anteriormente fue la sede de la DIJ en el corregimiento de Don Bosco, brindará un importante respaldo a unos 70 mil habitantes de este populoso sector capitalino.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, destacó la iniciativa adoptada por el representante del corregimiento de Don Bosco, Pier Janson, para que sus residentes pudieran contar con un lugar adecuado, con las condiciones óptimas para brindar el servicio que requiere la comunidad.

“La idea de esto es que los ciudadanos acudan a resolver problemas, buscar soluciones y mantener la pacífica convivencia”, apuntó la ministra, “de manera que la justicia comunitaria sea mucho más accesible y cercana para todos”.

El Juzgado Comunitario de Don Bosco es el primero con una sede propia en la ciudad capital; “es como una casa modelo”, explicó la ministra Montalvo, que cuenta con una instalación adecuada para el uso de la tecnología, permitiendo la implementación de expedientes digitales.

“El ciudadano tendrá una experiencia mucho más formal de lo que se hacía anteriormente. Don Bosco es el ejemplo de lo que buscamos llevar en materia de seguridad y justicia comunitaria a nivel nacional”, explicó.

Te puede interesar

Inauguran en Don Bosco primer Juzgado Comunitario

Inauguran en Don Bosco primer Juzgado Comunitario

 Febrero 03, 2026
ATTT le mete mano al desorden: ahora el mal parqueo se denuncia por celular

ATTT le mete mano al desorden: ahora el mal parqueo se denuncia por celular

 Febrero 03, 2026
Raúl Pineda: “Fue año y medio de fe, dolor y espera”

Raúl Pineda: “Fue año y medio de fe, dolor y espera”

 Febrero 03, 2026
Influenza ya dejó 12 muertos y el dengue aprieta

Influenza ya dejó 12 muertos y el dengue aprieta

 Febrero 03, 2026
¡Arde Vamos! Juan Diego expulsa a Saldaña y advierte que viene denuncia

¡Arde Vamos! Juan Diego expulsa a Saldaña y advierte que viene denuncia

Febrero 03, 2026

Por su parte, el representante de Don Bosco, Pier Janson, destacó la importancia de haber podido establecer, en conjunto con el Ministerio de Gobierno, una sede permanente para el Juzgado Comunitario del corregimiento.

“Los donbosqueños recibíamos atención en el juzgado de Juan Díaz, ahora la atención será en la propia comunidad, buscando resolver los problemas entre vecinos y evitando que los conflictos lleguen a mayores consecuencias”, señaló Janson.

La Junta Comunal de Don Bosco gestionó la consecución del local para establecer el Juzgado Comunitario, así como su remodelación y equipamiento, mientras que el Ministerio de Gobierno procede con el nombramiento del personal para la atención a la ciudadanía.

“El principal beneficio es que tenemos una casa donde resolver las situaciones entre vecinos, manteniendo la paz en la comunidad donbosqueña”, indicó el representante.

El Juzgado Comunitario de Don Bosco laborará en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., de lunes a viernes, ubicado en Los Robles Sur.

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre

Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Tragedia vial en El Valle de Antón

Tragedia vial en El Valle de Antón
Lo matan en una de riña en un bar de Darién; familia entrega al agresor

Lo matan en una de riña en un bar de Darién; familia entrega al agresor

Segundo homicidio del año en Arraiján: víctima presenta múltiples puñaladas

Segundo homicidio del año en Arraiján: víctima presenta múltiples puñaladas