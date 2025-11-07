Nacional - 07/11/25 - 02:57 PM

ATTT manda a parar a los camiones: “hay que dejar las calles libres”

La ATTT pidió la pausa para que las calles esté más livianas y seguras durante las fiestas del 10 de noviembre.

 

Por: Redacción / Crítica -

Desde este viernes a las 6:00 p.m. hasta el martes a las 6:00 a.m., los camiones grandes van a tener que quedarse quietos.

La ATTT pidió la pausa para que las calles estén más livianas y seguras durante las fiestas del 10 de noviembre, cuando gran cantidad de panameños se traslada al interior del país 

Solo van a poder circular los que no pasen de 2.50 metros de ancho, 20 metros de largo y 4.15 metros de alto.

Así que si eres camionero, tómalo con calma. Aprovecha esos días para descansar, abrazar a tu familia y darte un respiro.

 

