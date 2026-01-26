Nacional - 26/1/26 - 01:47 PM

ATTT pasa lupa a buses colegiales antes que suene el timbre del 2026

El letrero “COLEGIAL” tiene que ir pintado, visible y del tamaño correcto.

 

Por: Redacción / Crítica -

Antes de que suene el timbre, la Autoridad de Tránsito y Transporte y Terrestre (ATTT) salió a la calle a revisar buses colegiales en todo el país. 

La ATTT anuncia inspecciones y capacitaciones para conductores, con el foco puesto en la seguridad de los estudiantes desde el primer día de clases.

La revisión es completa y sin adornos. Seguros al día, papeles en regla y buses que no anden parchados. 

Miran carrocería, pintura amarilla, luces como manda la ley, asientos sin inventos, llantas y rines de fábrica, retrovisores, parabrisas y que la altura frontal no esté alterada.

También caen los equipos que salvan vidas. Extintor, triángulo, cinta reflectiva, llanta de repuesto, freno de emergencia, gato y cruceta. 

El letrero “COLEGIAL” tiene que ir pintado, visible y del tamaño correcto: 6 pulgadas en buses de hasta 15 pasajeros y 9 pulgadas en los más grandes; la placa, de 4 pulgadas. Calcomanías, no.

Habrá flexibilidad con el papel ahumado hasta Grado 1 y recomiendan nanocerámico solar, siempre que se vea claro. 

El calendario ya está rodando: Bocas del Toro, Chiriquí y Panamá Oeste del 2 al 6 de febrero; Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé del 4 al 6; Panamá Norte, San Miguelito, Panamá Centro y Colón del 9 al 13; y Darién el 23 y 24

 

 

 

