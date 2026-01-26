Bañistas se tomaron las playas del interior del país

A lo largo del fin de semana, una gran cantidad de personas se tomaron algunas playas del interior del país para aprovechar el candente verano.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que cerca de 8,222 personas acudieron a playas en todo el país.

Se detalló que de esta cantidad de visitantes, 5,492 fueron usuarios y 2,730 bañistas.

Entre las playas más visitadas se encuentran Santa Clara en Coclé (2,100 personas), La Ensenada en Panamá (1,400) y Arrimadero en Veraguas (1,150).

Además, en algunos sectores se activó el Plan de Búsqueda y Rescate (PBR), donde se ejecutaron un total de cuatro atenciones.

Entre ellas hubo tres casos por trauma y laceraciones en el dedo pulgar en Playa Arrimadero, provincia de Veraguas, y un caso por patología de una persona desorientada en Playa Las Lajas, provincia de Chiriquí.

Además, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantuvo activos los recorridos preventivos en senderos, destacando los trabajos realizados en el Cañón Macho de Monte, Volcán Barú y Tierras Altas, sin reportar novedades.

La entidad reitera a la ciudadanía la importancia de mantenerse informada, extremar precauciones al llevar a cabo actividades al aire libre, evitar ingresar al mar en zonas no vigiladas.

De igual manera, solicita seguir las recomendaciones de los estamentos de seguridad, especialmente para senderistas, trabajadores del agro y usuarios de embarcaciones pequeñas.