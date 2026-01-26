Las Tablas se prepara para ser el epicentro del carnaval del país

La ciudad de Las Tablas avanza en los preparativos para convertirse, una vez más, en el epicentro del carnaval del país, una de las festividades más esperadas por nacionales y visitantes, que cada año dinamiza la economía local y nacional.

En el marco de esta organización, el Municipio de Las Tablas inició el proceso de otorgamiento de permisos para los puestos de venta informal que operarán durante los días de carnaval.

De acuerdo con el alcalde del distrito, Noé Herrera, estos permisos se estarán tramitando a partir de la fecha y hasta el próximo 12 de febrero, con la proyección de autorizar más de 100 puestos a lo largo de todo el recorrido del carnaval.

El alcalde explicó que los permisos abarcan distintos puntos estratégicos de la ciudad, incluyendo el parque Porras y áreas cercanas, con el objetivo de garantizar un orden adecuado, seguridad y mejores condiciones tanto para los comerciantes como para el público que asiste a las actividades.

Herrera destacó que el municipio tiene una responsabilidad directa en la organización del carnaval, no solo en materia de permisos comerciales, sino también en el cumplimiento estricto del decreto alcaldicio, especialmente en lo relacionado con los horarios de quema de fuegos artificiales, el tiempo de presentación de las tunas y otras disposiciones vigentes.

En ese sentido, señaló que se ha establecido un tiempo máximo para las quemas, el cual deberá ser respetado, en consideración a la comunidad que participa y disfruta del espectáculo.

No obstante, indicó que el despacho municipal mantiene una actitud abierta al diálogo, siempre que se haga dentro del marco del respeto y la normativa establecida.

“Sabemos el sacrificio y el esmero que realizan las tunas y la comunidad para ofrecer un espectáculo gratuito de alto nivel, por lo que ahora, durante el carnaval, es fundamental que se respete el decreto alcaldicio”, expresó el alcalde.