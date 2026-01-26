Odebrecht: defensa de Martinelli pide continuidad y respeto al proceso

El abogado Carlos Carrillo, defensa del expresidente Ricardo Martinelli, pidió que el proceso del caso Odebrecht continúe sin interrupciones y con respeto al principio de inmediación, durante el séptimo día de audiencia, realizado este lunes en la capital.

Carrillo explicó que, tras las objeciones hechas por la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo a las pruebas extraordinarias, ahora le toca decidir a la jueza Baloisa Marquínez. Esa decisión, dijo, permitiría cerrar esta etapa y avanzar hacia la práctica de las pruebas ya admitidas, tanto ordinarias como extraordinarias, incluyendo documentales y testimoniales solicitadas por varias defensas.

El abogado detalló que, superada esa fase, se fijará el calendario de testigos. Primero declarará la Fiscalía, luego las defensas. Después vendrán los alegatos finales y, una vez transcrita la audiencia, el tribunal tendrá 30 días para emitir el fallo.

Sobre el doble rol de la jueza Marquínez en los casos Fisher y Odebrecht, Carrillo afirmó que se trata de una decisión administrativa “desafortunada”, tomada en julio del año pasado, cuando se nombró una jueza ad honorem.

Carrillo también sostuvo que el proceso ha estado marcado por situaciones imprevistas desde la llegada de Martinelli a Panamá, recordando que fue extraditado por un solo caso y luego incluido en otros dos procesos.

En cuanto al caso New Business, el abogado aseguró que a su defendido no se le permitió repreguntar, lo que —según dijo— afecta las garantías del debido proceso.