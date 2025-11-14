Auditoría de la Contraloría al BDA por presuntas irregularidades

La Contraloría General de la República ha iniciado una auditoría general al Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) por presuntos malos manejos.

Javier Carrizo Esquivel, gerente general de Banco Nacional, detalló que los auditores de la Contraloría ya están trabajando en el BDA para rendir un informe final, una institución que no ha sido auditada en los últimos 20 años, siendo la última auditoría realizada en 2005.

El gerente general adelantó que, de comprobarse las irregularidades habrá que tomar acciones legales contra los responsables.

Por otra parte, Carrizo Esquivel adelantó que se otorgó a unos 470 pequeños productores préstamos de aproximadamente 18 mil dólares a cada uno, que totalizan de 7.6 millones de dólares.



En relación con la transformación del BDA en un Instituto de Fomento Agropecuario, Carrizo Esquivel explicó que para llevar a cabo esta reestructuración será necesario presentar un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional.