Portobelo recupera su patrimonio con la restauración de la iglesia San Felipe

Continúan las inversiones dirigidas a impulsar el desarrollo del turismo religioso en el histórico distrito de Portobelo.

Las autoridades involucradas en el proyecto llevaron a cabo una inspección que permitió constatar que el proyecto mantiene un avance físico del 10%.

Además, continúan desarrollándose labores claves para la recuperación de esta importante estructura religiosa e histórica.

Actualmente, los trabajos se concentran en la remoción de tejas y ventanales de vidrio, mientras que en la iglesia principal se realizan labores de limpieza de paredes y muros, donde ya fueron instalados los andamios que permiten al personal técnico especializado ejecutar las tareas de restauración.

Estas labores están a cargo del Consorcio Unidos por el Nazareno de Portobelo, responsable de devolverle su esplendor a este templo que forma parte del patrimonio cultural y espiritual del distrito.

En paralelo, en el área del gazebo se avanzó con el vaciado de la losa y la instalación de vigas, además de trabajos en la estructura de los baños, como parte de las mejoras contempladas dentro del proyecto.

La restauración de la Iglesia de San Felipe forma parte de uno de los proyectos de recuperación de las actuales autoridades.

Se busca rescatar el valor histórico y religioso de Portobelo, un destino que cada año recibe a miles de visitantes y peregrinos, especialmente durante las tradicionales celebraciones del Cristo Negro, consolidando así el potencial del turismo religioso en la región.