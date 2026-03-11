Nacional - 11/3/26 - 11:49 AM

MIDES suelta B/.54 millones en primer pago de programas sociales

La institución también informó que más del 90% de los beneficiarios ya cuenta con la ficha única de protección social.

 

Por: Redacción / Crítica -

Miles de panameños que dependen de los apoyos del Estado empezaron a mirar el calendario. El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) confirmó que ya arrancó el primer pago de los programas sociales de 2026, un desembolso que alcanzará B/.54 millones para personas en situación vulnerable en todo el país.

El dinero se entregará en dos modalidades. La primera corresponde a los beneficiarios que cobran mediante tarjeta Clave Social, quienes recibirán el pago del 9 al 20 de marzo.

Este sistema permite retirar el dinero en cajeros automáticos o usarlo directamente para compras en comercios autorizados. 

La medida forma parte del mecanismo que utiliza el Gobierno para distribuir las transferencias monetarias a quienes están dentro de los programas de asistencia.

La segunda modalidad es la Transferencia Monetaria Condicionada (TMC), dirigida a beneficiarios que reciben el apoyo mediante jornadas de pago comunitarias. En este caso, el dinero se entregará del 23 al 27 de marzo.

De acuerdo con la entidad, el MIDES estará moviendo en este primer desembolso unos 54 millones de balboas, fondos destinados a reforzar los programas de apoyo social que llegan a miles de familias en distintas regiones del país.

La institución también informó que más del 90% de los beneficiarios ya cuenta con la ficha única de protección social, una herramienta que permite identificar y registrar a las personas que reciben ayuda dentro de los programas del Estado.

