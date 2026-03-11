Nacional - 11/3/26 - 01:25 PM

Muere ocelote tras ser atropellado en la comunidad de Gamboa

El animal fue trasladado a la Clínica Veterinaria de Fauna Silvestre, y allí informaron sobre su muerte.

 

Por: Diomedes Sánchez/Colón -

Un ocelote macho fue atropellado en la comunidad de Gamboa, que pertenece al corregimiento de Cristóbal, en la provincia de Colón.

El animal fue trasladado a la Clínica Veterinaria de Fauna Silvestre del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), donde los médicos veterinarios realizaron la evaluación correspondiente, determinando su muerte.

El reporte del atropello del felino silvestre fue realizado por guardaparques del Parque Nacional Soberanía.

Asimismo, se recolectaron muestras de sangre y heces con fines de análisis epidemiológicos y sanitarios.

Estas muestras forman parte de la construcción de una base de datos de biodiversidad silvestre que desarrolla la entidad ambiental, enfocada principalmente en felinos, con el objetivo de conocer el estado de salud de las poblaciones de fauna en vida silvestre y detectar posibles enfermedades o riesgos sanitarios.

Por ello, MiAmbiente hizo un llamado a los conductores a disminuir la velocidad y manejar con precaución, especialmente en carreteras que atraviesan parques nacionales como Camino de Cruces y Soberanía, así como en zonas rurales y áreas cercanas a corredores biológicos, debido al frecuente paso y cruce de especies silvestres.

De igual manera, la institución insta a promover el respeto y la protección de la fauna silvestre, con el fin de reducir los atropellos y preservar la biodiversidad, evitando pérdidas lamentables para el equilibrio de los ecosistemas y la conservación de las especies.

