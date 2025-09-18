Auditoría integral de la mina abarcará todos los compromisos ambientales

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que la auditoría integral del proyecto Mina de Cobre Panamá abarcará todos los compromisos del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) y garantizará la transparencia, en cumplimiento de los más altos estándares de rigurosidad.

Según MiAmbiente, luego de una amplia consulta pública, realizada del 6 de enero al 7 de febrero de 2025, en la que participaron más de 260 organizaciones ambientalistas, empresas privadas, comunidades locales y la población, se obtuvieron insumos que complementaron los términos de referencia, hoy mecanismo indispensable de consulta y transparencia para que el Estado panameño cumpla con sus responsabilidades en la protección del ambiente.

De acuerdo con la entidad, actualmente, la empresa multinacional SGS Panama Control Services, Inc., se encuentra en la fase de planificación de la auditoría a realizar.

Entre los compromisos que deberá asumir la empresa seleccionada está la realización de una auditoría integral con un enfoque estructurado, detallado y organizado, priorizando áreas críticas para la verificación del cumplimiento ambiental, los aspectos legales, laborales y tributarios, que evalúen la aplicación de estándares técnicos y operacionales, e identifiquen los riesgos asociados bajo las condiciones actuales, así como posibles pasivos ambientales a futuro.

Mientras que, para el segmento de cumplimiento ambiental, la auditoría integral deberá seguir dos líneas de trabajo: La Auditoría de Medioambiente y Compromisos Derivados del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), y la Auditoría de Aspectos Principales Ambientales, Sociales y de Gobernanza.

Y en medioambiente y compromisos derivados de la EsIA se analizarán: La determinación de áreas intervenidas; verificación de planes de reforestación; verificación del plan de acción de biodiversidad; la concesión de agua de mar; la ejecución de fondos en compromisos sociales y ambientales.

La auditoría hará énfasis en los aspectos ambientales más relevantes y críticos e igualmente verificará los 32 informes de la fase de construcción y 10 durante el periodo de operación de la mina, que comprende la totalidad de lo ejecutado por la mina durante la etapa de diseño y construcción, para comprobar el cumplimiento anterior a la fase actual de Cuido y Mantenimiento que fue aprobada mediante el Plan de Preservación y Gestión Segura.