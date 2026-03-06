Auditoría Integral de Mina registra 66.37 % de avance, según registra el cuarto informe mensual entregado por la firma de auditoría internacional SGS Panama Control Services Inc., al Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE).

A la fecha, la auditoría se mantiene dentro del cronograma y las revisiones realizadas incluyen la verificación detallada de los procedimientos operativos, las medidas de manejo ambiental y los mecanismos de control implementados, así como la comparación directa entre la información documental y las condiciones observadas en sitio, lo que permite identificar oportunidades de mejora y la base factual para la evaluación del cumplimiento de los compromisos establecidos.

De este modo, se consolida una base técnica más robusta que facilitará la elaboración de recomendaciones integrales y debidamente sustentadas en el informe final de la auditoría.

A diferencia de los tres informes anteriores, centrados en la organización documental, la estructuración del plan de trabajo y la recopilación de información, este cuarto informe incorpora un análisis técnico más profundo por subprocesos específicos y una verificación en campo, fortaleciendo así la identificación estructurada de riesgos y aportando mayor solidez al proceso de evaluación.

El informe, además, identifica riesgos ambientales potenciales asociados al almacenamiento prolongado de depósitos de material previamente extraído, especialmente en lo relativo al acopio de materiales de baja y mediana ley (‘stockpiles’), el control de escorrentías y la infraestructura, que actualmente se encuentra en condición de cuido y mantenimiento.

El informe señala medidas preventivas adicionales —como retirar y procesar este material almacenado— sustentadas en criterios técnicos rigurosos, que podrían mitigar y reducir los riesgos que este representa para los cuerpos hídricos, los pasivos ambientales y el deterioro de las infraestructuras.

La firma auditora dejó constancia de avances en la revisión progresiva de los 370 compromisos derivados del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). La evaluación definitiva de cada compromiso, así como la determinación formal del nivel de cumplimiento mediante la metodología de ponderación tipo “semáforo” y su respectiva escala (“Conforme”, “No conforme”, “Cumple” o “No cumple”), serán presentadas en el Informe Final de la Auditoría Integral, documento en el que se consolidarán los hallazgos, conclusiones y resultados técnicos integrales.

Según la entidad, el próximo Informe Mensual No. 5. incorporará avances en los resultados con base en la Escala de Conformidad – Cumplimiento de la Auditoría Integral, abarcando procesos, subprocesos, productos auditados y los 370 compromisos ambientales derivados del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría III aprobado por MiAmbiente.

