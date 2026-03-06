Nacional - 06/3/26 - 05:54 PM

Panamá recibió más de 3 millones de visitantes en el 2025

El principal punto de entrada, el Aeropuerto Internacional de Tocumen, reportó 2,244,078 visitantes, reflejando un aumento del 10 %.

 

Por: Redacción/Crítica -

Durante el 2025, Panamá recibió 3,004,266 visitantes internacionales, en el periodo de enero a diciembre de 2025, lo que representa un crecimiento de 8.2 % en comparación con el mismo período de 2024, informó la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

Durante el período, el ingreso de divisas por turismo alcanzó los 6,583.0 millones de balboas (excluyendo el transporte internacional), lo que equivale a un crecimiento del 9.7 % respecto al año anterior, reflejando la consolidación del turismo como un motor clave de la economía nacional.

Según el subadministrador de la entidad, Jorge Correa, esta cifra evidencia el crecimiento sostenido del sector turismo.

En tanto, el principal punto de entrada, el Aeropuerto Internacional de Tocumen, reportó 2,244,078 visitantes, reflejando un aumento del 10 %, y los puertos de cruceros registraron 344,408 cruceristas, con un crecimiento del 11.5 %.

Mientras que la frontera de Paso Canoas mostró un incremento del 2.9 %, alcanzando 106,006 visitantes.

En total, se contabilizaron 2,330,677 turistas que pernoctaron en el país, lo que representa un crecimiento del 11 %, evidenciando no solo mayor flujo de visitantes, sino también una dinámica positiva en la permanencia y consumo turístico.

“Superar los 3 millones de visitantes es una señal clave de que Panamá está fortaleciendo su posición como destino competitivo en la región.  Estos resultados reflejan el impacto de nuestra estrategia de promoción, conectividad y diversificación de nuestro producto turístico, pero sobre todo demuestran que estamos atrayendo visitantes que permanecen más tiempo y generan mayor derrama económica para el país, consolidándonos como hub de congresos y convenciones y como el anfitrión del mundo”, destacó la administradora de la Autoridad de Turismo, Gloria De León.

 

