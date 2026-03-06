Funcionario de centro de salud agrede paciente y Minsa pide despido

Panamá- Luego de que en redes sociales circulara un video en el que se aprecia a un funcionario del Centro de Salud Emiliano Ponce, en Calidonia, agrediendo física y verbalmente a un paciente el pasado 2 de marzo, el Ministerio de Salud (Minsa) recomendó el despido inmediato del colaborador.

En las imágenes captadas por el propio afectado se observa cuando el funcionario le responde de forma grosera, luego de que él se presentara al centro médico para solicitar un cupo.

El funcionario, no conforme con la agresión verbal, alzó la mano y abofeteó al paciente, sin que este le faltara el respeto en ningún momento.

"La institución aclara que esta persona no es funcionaria del Minsa, sino un trabajador contratado directamente por el Comité de Salud; por lo tanto, corresponde a dicho Comité aplicar la sanción correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 213 del Código de Trabajo", indicó el Minsa.

Además, se informó que el Minsa impuso una sanción por escrito al funcionario involucrado en el incidente denunciado por el paciente.



