Nacional - 06/3/26 - 06:04 PM

Funcionario de centro de salud agrede paciente y Minsa pide despido

En las imágenes captadas por el propio afectado se observa cuando el funcionario le responde de forma grosera, luego de que él se presentara al centro médico para solicitar un cupo.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Luego de que en redes sociales circulara un video en el que se aprecia a un funcionario del Centro de Salud Emiliano Ponce, en Calidonia, agrediendo física y verbalmente a un paciente el pasado 2 de marzo, el Ministerio de Salud (Minsa) recomendó el despido inmediato del colaborador.

En las imágenes captadas por el propio afectado se observa cuando el funcionario le responde de forma grosera, luego de que él se presentara al centro médico para solicitar un cupo.

El funcionario, no conforme con la agresión verbal, alzó la mano y abofeteó al paciente, sin que este le faltara el respeto en ningún momento.

"La institución aclara que esta persona no es funcionaria del Minsa, sino un trabajador contratado directamente por el Comité de Salud; por lo tanto, corresponde a dicho Comité aplicar la sanción correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 213 del Código de Trabajo", indicó el Minsa.

Además, se informó que el Minsa impuso una sanción por escrito al funcionario involucrado en el incidente denunciado por el paciente.


 

Te puede interesar

Funcionario de centro de salud agrede paciente y Minsa pide despido

Funcionario de centro de salud agrede paciente y Minsa pide despido

 Marzo 06, 2026
Mulino llega a Miami para participar en la cumbre 'Escudo de las Américas'

Mulino llega a Miami para participar en la cumbre 'Escudo de las Américas'

 Marzo 06, 2026
Panamá recibió más de 3 millones de visitantes en el 2025

Panamá recibió más de 3 millones de visitantes en el 2025

 Marzo 06, 2026
Peritos podrán presentar informes virtuales por homicidio y delito sexual

Peritos podrán presentar informes virtuales por homicidio y delito sexual

 Marzo 06, 2026
Molinar admite alta deserción escolar y propone fortalecer programas

Molinar admite alta deserción escolar y propone fortalecer programas

 Marzo 06, 2026

 

#NacionalCri ¡Andaba mostroseado! El Ministerio de Salud (Minsa) informa que ha recomendado a la presidenta del Comité de Salud del Centro de Salud Emiliano Ponce, en Calidonia, el despido inmediato de la persona captada en video agrediendo física y verbalmente a un paciente el… pic.twitter.com/cvTCRubcTa

— Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) March 6, 2026

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Joven baleado muere tras ser lanzado desde un panel a entrada de policlínica

Joven baleado muere tras ser lanzado desde un panel a entrada de policlínica
Video: ¡Brutal atropello! Diablo Verde embiste a 2 "hormiguitas" de AAUD

Video: ¡Brutal atropello! Diablo Verde embiste a 2 "hormiguitas" de AAUD

¿Accidente o Crimen?: Encuentran cuerpo calcinado dentro de una camioneta

¿Accidente o Crimen?: Encuentran cuerpo calcinado dentro de una camioneta
Dos mujeres vinculadas a pago por servicio sexual que acabó en homicidio

Dos mujeres vinculadas a pago por servicio sexual que acabó en homicidio
Autoridades alertan sobre presencia de lagartos en playa Torio

Autoridades alertan sobre presencia de lagartos en playa Torio