Auditoría a la mina de cobre, bajo la lupa

El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) recibió a los abogados Silvio Guerra, Roberto Ruiz Díaz y Juan Ramón Sevillano, acompañados por representantes de la sociedad civil, interesados en conocer los alcances de la Auditoría Integral al proyecto Mina de Cobre Panamá.

El ministro encargado, Óscar Vallarino, explicó que la auditoría tendrá un enfoque integral, cubriendo toda la huella del proyecto minero. Detalló que se evaluarán aspectos ambientales, legales, laborales y tributarios, priorizando áreas críticas para verificar el cumplimiento normativo y detectar posibles riesgos y pasivos ambientales.

La auditoría incluirá la revisión de 32 informes de la fase de construcción y 10 del periodo de operación. También abarcará emisiones de gases de efecto invernadero, calidad de aire y agua, gestión hídrica, seguridad de depósitos, relaciones comunitarias, biodiversidad y patrimonio cultural.

Vallarino informó que la empresa SGS Panama Control Services, Inc. fue seleccionada para realizar la auditoría y actualmente trabaja en la fase de planificación junto con MiAMBIENTE. Se contempla la inclusión de temas adicionales según avance el proceso.

