Aumenta apoyo a clases presenciales

El retorno a clases presenciales es un tema que mantiene dividida a la población. El 52% considera que es desfavorable o muy desfavorable retornar a las escuelas, mientras que el 48% dice que es favorable o muy favorable, según revela la encuesta de Gallup Panamá, para Grupo Epasa.

Pero en comparación al mes anterior, la opinión desfavorable sobre el retorno a clases presenciales cayó 10 puntos, mientras que la opinión favorable al retorno aumentó 12 puntos.

El Ministerio de Educación ya anunció que unas 100 escuelas tienen programado el retorno de forma gradual a clases a partir del próximo 31 de mayo.

La encuesta se realizó del 8 al 11 de mayo de 2021. El cuestionario se aplicó cara a cara, en el hogar del informante, utilizando una muestra representativa de la población adulta en todo el país. En total se realizaron 1,200 entrevistas. Los resultados tienen un nivel de confianza igual al 95% y un margen de error de más/menos 2.8 puntos.

Constituyente

Cuando se le preguntó a los encuestados que sí estaba de acuerdo con hacer una nueva constituyente, el 67% dijo que sí, mientras 23% opinó que no. El 10% restante dijo que no sabe o no respondió.

El Tribunal Electoral informó esta semana que un eventual proceso constituyente en Panamá, que impulsan sectores de la sociedad civil para reformar la Constitución, tendría un costo de al menos 47 millones de dólares.

Gasto público

Al momento de evaluar el aumento del gasto público, el 65% considera que no es favorable lo que está haciendo el Gobierno, mientras que el 19% dice que sí es favorable. El 16% no sabe o no conoce.

En cuanto a la entrega de subsidios que hace el gobierno, el 43% dice que algo o muy de acuerdo y el otro 43% dice que poco o nada. El otro 14% no sabe o no respondió.

Cuanto se midió la cantidad de subsidios que entrega el Gobierno, el 34% dijo que hay más de los que se necesitan, el 28% aseguró que están bien como están y un 23% dijo que es menos de los que se necesitan.

Seguridad

En tanto, el 67% de los entrevistados percibe que la delincuencia y los crímenes han aumentado, mientras que el 28% dice que se ha mantenido igual y un 5% que ha disminuido.

En comparación con el mes anterior, la percepción de la inseguridad en el país reflejó un aumento de 14 puntos porcentuales.

La mayoría de los encuestados atribuye el aumento del crimen a que los jueces no castigan suficientemente a los malhechores (25%). Pero de igual forma consideran que los padres no crían bien a sus hijos (24%) y a que hay mucha droga en la calle (21%)

Sin embargo, la mayoría de los entrevistados, específicamente el 90% no ha sido -o algún familiar suyo- víctima de un robo o un asalto en los últimos cuatro meses. El 10% respondió que sí.

El tema de la inseguridad está golpeando duramente a la provincia de Colón, ya que en los cinco primeros meses del año ya se han reportado 51 homicidios.

La firma Gallup Panamá -en atención a requerimiento del Tribunal Electoral- señaló que las encuestas son estudios de opinión sujetos a no reflejar la certeza de los resultados.