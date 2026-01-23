AUMENTA INTERÉS DE LOS PANAMEÑOS EN LA MINA

El interés de los panameños en la actividad minera ha ido creciendo exponencialmente en los últimos dos años, provocando que, en lugar de quedarse únicamente con la información que reciben a través de internet, acudan personalmente a los diversos stands que ofrece la empresa Cobre Panamá a nivel nacional a informarse sobre su operatividad y beneficios.

Datos suministrados por la compañía revelan que más de 18 mil personas se apersonaron a sus puestos en la Feria de las Flores y el Café, celebrada en Boquete, provincia de Chiriquí, y el Desfile de las Mil Polleras, realizado el pasado fin de semana en la ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos, para aclarar sus dudas y comprobar que es posible realizar minería sostenible.

Detallaron que las consultas del público en la región de Azuero se centraron en temas como prácticas universitarias, ubicación del proyecto, manejo de materiales, composición de la fuerza laboral y el impacto de sus beneficios al país.

Estas interrogantes fueron resueltas por extrabajadores de la mina en un contenedor interactivo que ofreció a más de 500 visitantes una experiencia inmersiva del proyecto en el que conocieron, a través de la tecnología, su manejo y relevancia para la economía local.

Maru Gálvez, gerente de relaciones públicas de Cobre Panamá, señaló que los espacios de diálogo con las comunidades son cruciales para atender sus dudas desde el conocimiento, permitiéndoles crearse una opinión propia de la industria minera.

“Estos espacios nos permiten encontrarnos cara a cara con la gente, escuchar sus inquietudes y responder con transparencia. Ese diálogo directo es clave para construir confianza”, afirmó.

La empresa, en la región occidental, atendió las preguntas de 18,887 ciudadanos relacionadas con la gestión del recurso hídrico en la mina y su repercusión en el medioambiente, reiterando su disposición al diálogo basado en datos reales y verificables.

Indicaron que su objetivo con estas participaciones es “mantener canales abiertos de información, promover una comunicación educativa, cercana y transparente, y fortalecer el diálogo directo con la ciudadanía”.

Decisión que ha sido bien recibida entre los panameños, ya que el número de visitantes a sus instalaciones va creciendo día con día y la oposición de muchos al proyecto ha disminuido.

La mina de cobre en Donoso, provincia de Colón, representaba aproximadamente un 5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, lo que se traduce en más de 4,600 millones de dólares anuales, 7,000 empleos directos y más de 40,000 indirectos, beneficios que, hasta la fecha, no han sido producidos por ninguna otra industria, agravando el panorama económico local.

Los extrabajadores y residentes de las comunidades cercanas a la mina solicitan a las autoridades tener en cuenta estos factores para definir el futuro del proyecto que se dará a conocer en el mes de junio tras la culminación de la auditoría integral.