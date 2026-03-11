Empresas chilenas buscan invertir y hacer negocios con Panamá

Como parte de la delegación panameña que encabeza el presidente José Raúl Mulino en la República de Chile, el ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas Presidenciales, José Ramón Icaza, sostuvo productivas reuniones con presidentes de gremios y líderes empresariales del sector privado chileno.



Esta agenda se desarrolló previo a la participación del presidente Mulino como jefe de Estado invitado a la toma de posesión de José Antonio Kast, este miércoles 11 de marzo.

El primer encuentro fue con el expresidente chileno Eduardo Frei Ruiz-Tagle, presidente del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), que reúne a empresas, gremios del sector privado, universidades y especialistas con el objetivo de promover y evaluar políticas y proyectos de infraestructura pública sostenible en el país suramericano.



La reunión también contó con la participación de la presidenta de COPSA y exministra Gloria Hutt; Carlos Cruz, director ejecutivo del CPI y exministro; y de miembros de su junta directiva.



Durante el encuentro se compartieron experiencias sobre el modelo chileno de concesiones y asociaciones público-privadas (APP). En ese contexto, Icaza propuso al CPI avanzar hacia un acuerdo marco de cooperación que permita revisar, perfeccionar y fortalecer el modelo panameño a partir de las lecciones aprendidas en Chile.

Posteriormente, Icaza sostuvo un encuentro con el CEO de Empresa CPT y Grupo Empresas Navieras, compañía que brinda servicios de arrendamiento de remolcadores al Canal de Panamá. En la reunión se conversó sobre los proyectos estratégicos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y las oportunidades en torno a estos planes.



Los proyectos del Canal de Panamá y del Gobierno Nacional también motivaron el interés de la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la exministra Susana Jiménez, con quien Icaza también se reunió.



Durante el encuentro, se destacó el interés del sector privado chileno en avanzar en el memorando de entendimiento suscrito con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, con el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales y promover nuevas inversiones entre ambos países.



Este acuerdo fue firmado durante el Foro Económico de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, realizado en Panamá en enero de 2026.

Finalmente, Icaza y el ministro Chapman sostuvieron un encuentro con el presidente de Compañía Sudamericana de Vapores, Óscar Hasbún, quien recientemente se incorporó a la Junta de Asesores Internacionales del Canal de Panamá.



Durante la reunión intercambiaron opiniones sobre el futuro de la industria del transporte marítimo, el sector logístico, las cadenas de suministro globales y las exportaciones chilenas, así como sobre el papel estratégico de Panamá como “hub” logístico de las Américas.