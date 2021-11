Aumentan casos de Covid-19 en Veraguas

Los casos de la covid 19 en la provincia de Veraguas siguen aumentando y se confirma que se han dado varios casos de la variante delta, sin embargo, no es hasta ahora que se dio conocer la información por parte del epidemiólogo del Ministerio de Salud, Ricardo Chong.

Se han presentado casos de la variante delta en pacientes que están fuera de riesgo, dijo Chong durante el programa radial “Agenda” que se trasmite en la ciudad de Santiago.

Chong indica que en Veraguas hay un ligero aumento de los casos de covid cuyas cifras reflejan un total de 97 casos activos.

De esta situación que ya empieza a crear preocupación en la comunidad explicó que en casi toda la provincia hay casos positivos, aunque algunos distritos presentan cantidades bajas, el riesgo es latente si las personas no siguen las indicaciones de prevención entre ellas la inoculación de la vacuna contra el virus, uso de mascarillas y evitar las aglomeraciones.

El epidemiólogo Chong, dijo además que, en los casos de la variante delta en Veraguas, que los casos pudieran ser comunitarios es decir de la propia provincia porque no se logró establecer con los afectados si viajaron o no a otras provincias.

En Veraguas, por el momento hay dos pacientes en el hospital regional, no hay nadie en la unidad de cuidados intensivos, pero se tiene un total 97 casos activos.

Se ha logrado detectar a través de los hisopados unos 7 casos diarios de estos 6 ya se han recuperados, mientras que en el distrito cabecera de Santiago de mayor concentración de la población hay 60 casos activos, Calobre con 13 casos, San Francisco con 6, Sona tiene 5, Río de Jesús 3, La Mesa 2 Las Palmas 2, Santa Fe 1.

En los distritos de Mariato, Montijo y Cañazas no hay casos covid 19 activos en estos momentos, pero las autoridades piden a mantener los cuidados y usar las mascarillas para frenar el contagio del virus y pide a las personas que aun no se han vacunado que lo hagan para evitar que se siga propagando el mortal virus.