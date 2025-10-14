Aumentan denuncias por apagones en Veraguas

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) en Veraguas anunció la ampliación de su horario de atención al público, en respuesta al aumento de denuncias por fluctuaciones de voltaje y daños eléctricos en diversos sectores de la provincia.

Según Denia Santos, jefa regional de la ASEP en Santiago, se ha registrado un incremento sostenido en las quejas relacionadas con fallas en el suministro eléctrico, lo que motivó la decisión de reforzar la atención al usuario, incluso durante los fines de semana.

“Con esta medida se busca que nadie se quede sin la oportunidad de presentar su denuncia o recibir orientación. Hemos logrado captar hasta un 14 % más de usuarios gracias a esta ampliación”, destacó Santos.

La funcionaria explicó que la mayoría de los reclamos provienen de usuarios que han sufrido daños en sus aparatos eléctricos, consecuencia de las constantes variaciones en el voltaje. Esta situación ha generado malestar tanto en comunidades urbanas como rurales.

La ASEP informó que intensificará la vigilancia sobre el servicio eléctrico, con el objetivo de garantizar una atención continua y de calidad. Asimismo, instó a la ciudadanía a seguir reportando cualquier irregularidad, ya sea de forma presencial o a través de los canales digitales oficiales.

“El usuario no debe quedarse callado. Cada denuncia cuenta y nos ayuda a exigir un mejor servicio para todos”, concluyó la jefa regional.

