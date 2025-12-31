Autoridad de Aseo entrará con todo en San Miguelito

Ovil Moreno Marín, administrador general de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), informó que este 1 de enero, desde el mediodía, y por órdenes del mandatario José Raúl Mulino, arrancará el operativo de recolección de desechos en el distrito de San Miguelito, con el cual se pretende frenar la crisis de la acumulación de basura y, en consecuencia, evitar un desastre sanitario.

Moreno resaltó que el operativo empezará a ejecutarse en el sector de Ojo de Agua y luego se trasladará a los otros nueve corregimientos del distrito para ir corrigiendo “poco a poco” la problemática.

LEE TAMBIÉN: Lotería Fiscal repartió 330 mil dólares en premios en el 2025

A partir del 2 de enero, la AAUD recogerá desechos en horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Este operativo se llevará adelante luego de que la alcaldesa de dicho distrito, Irma Hernández, de la Coalición Vamos, solicitara ayuda al presidente de la República ante el malestar de los residentes de los diferentes corregimientos que se estaban quejando de la acumulación de desechos y los consecuentes malos olores que se percibían.

Cabe destacar que desde mayo pasado, la AAUD había manifestado su disposición de apoyar a la Alcaldía con la situación del servicio de recolección, cobro y disposición de residuos sólidos.

Además, la entidad de aseo expresó formalmente la anuencia para asumir la prestación integral del servicio a partir del 18 de enero de 2026, fecha en la que culmina el contrato vigente con Revisalud, la empresa prestadora actual, pero la oferta no contó con la aceptación de la alcaldesa.

La crisis en la recolección de basura en el distrito ha generado mucha preocupación, a tal punto que el presidente advirtió que la situación podría derivar en una emergencia sanitaria, por lo que anunció la intervención urgente de la AAUD.

"San Miguelito vive una crisis de aseo que puede derivar en una crisis sanitaria. Anuncio la urgente intervención de nuestra Autoridad de Aseo con el fin de dar respuesta a la población", escribió Mulino en su cuenta de X.

Expresó que el gobierno dispondrá de fondos extraordinarios que serán descentralizados, como lo hizo y seguirá haciendo con otros municipios.

Mientras que Hernández agradeció del gobierno central en el tema.

