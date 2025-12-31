INADEH registra más de un millón de horas de formación en 2025

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) alcanzó en 2025 un récord histórico en horas de formación, al superar el millón de horas impartidas a nivel nacional.

De acuerdo con cifras oficiales, la institución registró 1,030,976 horas de formación, una cifra que incluso supera ampliamente la alcanzada en 2021, cuando, en el contexto de la pandemia, era obligatorio inscribirse en cursos del INADEH para acceder al beneficio del vale digital, año en el que se contabilizaron 678,384 horas de formación.

"Este resultado confirma el crecimiento sostenido de la institución y el fortalecimiento de su oferta formativa. Entre 2021 y 2025, el INADEH ha desarrollado más de 33 mil cursos, beneficiando a más de 926 mil personas y superando las 4.1 millones de horas de formación a nivel nacional", señala la entidad.

Solo en 2025, con cifras preliminares hasta el mes de noviembre, la institución reporta 8,056 cursos, una matrícula superior a 195 mil participantes y más de un millón de horas de formación, convirtiéndose en el volumen más alto del quinquenio y el más elevado desde que se tiene registro.

La directora general del INADEH, Yajaira Pitti, destacó que estos resultados responden a una visión clara de fortalecimiento institucional. “Alcanzar más de un millón de horas de formación en un solo año demuestra que el INADEH se ha consolidado como un pilar fundamental para el desarrollo del capital humano del país. Hoy ofrecemos más oportunidades, con mayor alcance territorial y alineadas a las necesidades reales del mercado laboral”, afirmó.

Pitti agregó que el reto de la institución es continuar ampliando la cobertura y la pertinencia de los programas.