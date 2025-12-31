Entra en vigor prohibición de plásticos de un solo uso en áreas protegidas

La prohibición de la utilización de plásticos de un solo uso en las áreas protegidas de Panamá entra en vigor este 1 de enero, de acuerdo a lo dispuesto por una resolución del Ministerio de Ambiente aprobada en octubre pasado.

Se trata de la Resolución DM-0496-2025, publicada en la gaceta oficial digital 30398-C, que "prohíbe el ingreso, uso, comercialización y distribución de productos plásticos y de poliestireno de un solo uso dentro de las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) a partir del 1 de enero de 2026".

Entre los artículos prohibidos se encuentran botellas plásticas desechables, vasos, platos y bandejas de poliestireno expandido (foam), bolsas no biodegradables, carrizos (pitillo, pajillas o pajitas), revolvedores y cualquier otro producto plástico de un solo uso que no sea reutilizable, compostable o biodegradable, según la información del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

Esta disposición aplica a visitantes, operadores turísticos, concesionarios, investigadores, contratistas, voluntarios, funcionarios de MiAmbiente o de cualquier otra entidad que desarrollen actividades dentro de las áreas protegidas.

Es así que solo podrán utilizarse en las áreas protegidas envases y utensilios reutilizables o elaborados con materiales de bajo impacto ambiental, como vidrio, acero inoxidable, cartón certificado o bambú.

La resolución establece, además, que todas las actividades dentro de las áreas protegidas deberán cumplir con los principios de Basura Cero y responsabilidad compartida, bajo la política de "lo que llevas, te lo llevas de vuelta".

En este contexto, la Dirección Nacional de Áreas Protegidas y Biodiversidad y las direcciones regionales de MiAmbiente "deberán incorporar esta disposición en los planes de manejo e implementar acciones de vigilancia, control y educación ambiental en los puntos de acceso y centros de visitantes".

Esta medida busca proteger los ecosistemas naturales del país mediante la eliminación de materiales que contaminan los suelos, los ríos y las costas, y que afectan la biodiversidad presente en estos espacios naturales, explicó la cartera de Ambiente.

En Panamá cada año se generan más de 380.000 toneladas de residuos plásticos, de los cuales, el 88 % termina contaminando, a la vista de los ciudadanos, los ríos, mares, calles y avenidas, y las áreas protegidas en todo el país, destacó la información oficial.

Recordó además que ya se instaló el Comité Directivo de la Plataforma Nacional de Acción para los Plásticos en Panamá, que establecerá las políticas nacionales para reducir la contaminación por plástico en el país.

La Plataforma de Acción Nacional para los Plásticos en Panamá (NPAP) fue lanzada en 2023 y trabaja en propuestas que, de ser aplicadas correctamente, "podrían reducir en un 67 % la contaminación plástica para 2040" en el país, según dijo en mayo pasado el Ministerio de Ambiente.