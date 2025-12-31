Nacional - 31/12/25 - 03:35 PM

Exportaciones de piña superan los 905.4 millones de dólares

El crecimiento representa el nivel más alto alcanzado para los primeros once meses del año en todo el período 2010–2025.

 

Las exportaciones registradas de bienes continúan mostrando un desempeño favorable en Panamá. Entre enero y noviembre de 2025, el país acumuló 905.4 millones de dólares exportados, una cifra que supera en 25.6 millones —equivalente a 2.9%— el valor alcanzado en el mismo período de 2024, informó este miércoles el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

Según la entidad, el crecimiento representa el nivel más alto alcanzado para los primeros once meses del año en todo el período 2010–2025.

Este comportamiento está respaldado por el desempeño de rubros que han logrado posicionarse en mercados internacionales.

Mientras que los camarones congelados se mantienen como el principal producto exportado, con 13.0% del total. Les siguen el banano, con 7.9%, y el aceite de palma en bruto, con 7.2%. En conjunto, las diez principales subpartidas arancelarias concentran 53.4% de las exportaciones, lo que evidencia el peso de estos sectores en la economía exportadora.

Cuando el análisis se realiza por capítulos del Sistema Armonizado, se observa que los productos del mar —particularmente pescados y crustáceos— encabezan la lista con 21.8% de participación. A ellos se suman las frutas (11.9%), las grasas y aceites (10.2%), la fundición y productos de hierro y acero (6.6%), los alimentos preparados para animales (4.5%) y los productos farmacéuticos (4.4%). Esta distribución confirma que Panamá avanza hacia una canasta exportadora más diversificada.

Estados Unidos se mantiene como el principal mercado para los productos panameños, con 15.0% del total exportado. Taiwán ocupa el segundo lugar con 12.6%, seguido por la Zona Libre de Colón con 7.9% y Países Bajos con 7.7%, este último afectado por la disminución en los envíos de banano.

Las exportaciones totales de Panamá alcanzaron 1,193.4 millones de dólares entre enero y noviembre de 2025. Esta cifra supera en 8 millones, equivalente a 0.9%, el resultado del mismo período en 2024.

Del total acumulado, 905.4 millones corresponden a exportaciones registradas y 288.0 millones a exportaciones de valor agregado desde regímenes especiales, estas últimas mostrando una reducción de 5.8% respecto al año anterior.

“Estas cifras reflejan algo más que crecimiento económico: hablan del esfuerzo de nuestros productores, de la confianza de los mercados en Panamá y de una política pública orientada a abrir puertas y generar oportunidades”, afirmó el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

