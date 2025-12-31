Lotería Fiscal repartió 330 mil dólares en premios en el 2025

En los tres sorteos realizados durante el año 2025, la Lotería Fiscal repartió 330 mil balboas entre 75 contribuyentes ganadores, informó este miércoles el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El tercer sorteo de la Lotería Fiscal se efectuó en el centro comercial Los Andes Mall. Esta iniciativa busca premiar a los contribuyentes que solicitan su factura fiscal al momento de realizar una compra o adquirir un servicio, demostrando así el cumplimiento de su obligación de contribuir con el pago del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS), en los casos en que corresponda, y fomentando, además, la correcta entrega de la factura por parte del comerciante.

LEE TAMBIÉN: Exportaciones de piña superan los 905.4 millones de dólares

El próximo sorteo se realizará en el mes de febrero.

Ana Silvia Velásquez, asesora de la DGI, explicó que el impacto de la Lotería Fiscal ha sido importante para las recaudaciones del Tesoro Nacional durante este año.

Sobre la relacióncon el ITBMS, este impuesto aportó al fisco 80 millones de balboas en agosto pasado, cifra que se incrementó a 90 millones de balboas en noviembre, quedando pendiente sumar el mes de diciembre, por lo que la perspectiva de crecimiento es positiva.