Nacional - 31/12/25 - 04:46 PM

Lotería Fiscal repartió 330 mil dólares en premios en el 2025

El tercer sorteo de la Lotería Fiscal se efectuó en el centro comercial Los Andes Mall.

 

Por: Redacción/Crítica -

En los tres sorteos realizados durante el año 2025, la Lotería Fiscal repartió  330 mil balboas entre 75 contribuyentes ganadores, informó este miércoles el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El tercer sorteo de la Lotería Fiscal se efectuó en el centro comercial Los Andes Mall. Esta iniciativa busca premiar a los contribuyentes que solicitan su factura fiscal al momento de realizar una compra o adquirir un servicio, demostrando así el cumplimiento de su obligación de contribuir con el pago del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS), en los casos en que corresponda, y fomentando, además, la correcta entrega de la factura por parte del comerciante.

LEE TAMBIÉN: Exportaciones de piña superan los 905.4 millones de dólares

El próximo sorteo se realizará en el mes de febrero.

Ana Silvia Velásquez, asesora de la DGI, explicó que el impacto de la Lotería Fiscal ha sido importante para las recaudaciones del Tesoro Nacional durante este año.

Sobre la relacióncon el ITBMS, este impuesto aportó al fisco 80 millones de balboas en agosto pasado, cifra que se incrementó a 90 millones de balboas en noviembre, quedando pendiente sumar el mes de diciembre, por lo que la perspectiva de crecimiento es positiva.

Te puede interesar

Lotería Fiscal repartió 330 mil dólares en premios en el 2025

Lotería Fiscal repartió 330 mil dólares en premios en el 2025

 Diciembre 31, 2025
Exportaciones de piña superan los 905.4 millones de dólares

Exportaciones de piña superan los 905.4 millones de dólares

 Diciembre 31, 2025
Entra en vigor prohibición de plásticos de un solo uso en áreas protegidas

Entra en vigor prohibición de plásticos de un solo uso en áreas protegidas

 Diciembre 31, 2025
INADEH registra más de un millón de horas de formación en 2025

INADEH registra más de un millón de horas de formación en 2025

 Diciembre 31, 2025
Canal ha aportado al fisco $31.231 millones en 26 años en manos panameñas

Canal ha aportado al fisco $31.231 millones en 26 años en manos panameñas

 Diciembre 31, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Ataque a sangre fría: madre de tres hijos es asesinada de un tiro en la cabeza

Ataque a sangre fría: madre de tres hijos es asesinada de un tiro en la cabeza
Hombre abandona a un niño en un minisúper. ¡Lo dejó y se fue!

Hombre abandona a un niño en un minisúper. ¡Lo dejó y se fue!

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Subió a tirar bala y bajando le dieron plomo: otro muerto en Mano de Piedra

Subió a tirar bala y bajando le dieron plomo: otro muerto en Mano de Piedra