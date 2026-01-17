Nacional - 17/1/26 - 06:09 PM

Autoridad de Aseo refuerza limpieza en San Miguelito con nuevas cajas de basura

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) inició la instalación de nuevas cajas tipo roll on roll off en San Miguelito para mejorar la recolección de basura, evitar la dispersión de desechos en la vía pública y reforzar la salubridad del distrito.

 

Por: Redacción Crítica -

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) inició la instalación de nuevas cajas tipo roll on roll off en puntos estratégicos del distrito de San Miguelito, en los mismos lugares donde la empresa que brindaba el servicio de recolección de basura hasta el 18 de enero mantenía estos contenedores.

La medida tiene como objetivo garantizar espacios seguros para el depósito de desechos, evitando que animales y personas en situación de calle rompan las bolsas de basura y esparzan los residuos en la vía pública, una de las principales quejas de los residentes del área.

Según informó la AAUD, estas acciones se ejecutarán en todos los puntos donde anteriormente operaba la empresa privada, y además se reforzarán otras zonas del distrito donde no existían cajas de basura, como parte de un plan integral para mejorar la recolección de desechos sólidos.

La entidad señaló que con la colocación de estas cajas roll on roll off se busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, mantener un entorno limpio y saludable, y reducir los focos de contaminación en San Miguelito, uno de los distritos con mayor densidad poblacional del país.

