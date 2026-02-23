Autoridad Marítima toma control de puertos tras anulación de concesión a PPC

El Gobierno de Panamá tomó este lunes el control de dos puertos cercanos al Canal, cuya concesión, en manos de una filial del conglomerado chino CK Hutchison, quedó anulada por un fallo judicial inapelable.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) “hoy tomó posesión de sus puertos y garantizará” la operatividad de las terminales Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), mediante un “decreto de ocupación”, dijo en conferencia de prensa el director general de Puertos, Max Flores.

Los puertos de Balboa y Cristóbal son dos de los cinco que operan en torno al paso navegable y en 2025 movieron 3,77 millones de contenedores, lo que representa el 38 % del total del sistema portuario panameño.

El decreto de ocupación “es una medida legal y legítima” y no implica una expropiación de los equipos y maquinaria de Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, explicaron tanto Flores como Alberto Alemán Zubieta, exadministrador del Canal y designado por el Gobierno para coordinar la transición.

“Esto es lo que se llama una ocupación para garantizar que la operación del puerto pueda continuar. Se reconoce que los equipos son de la empresa PPC”, sostuvo Alemán Zubieta.

La AMP aprobará este mismo lunes un plan de operación transitoria con un operador en ambas terminales por un período de hasta 18 meses.

APM Terminals, filial de la danesa Maersk, y Terminal Investment Limited (TiL), brazo de terminales de la Mediterranean Shipping Company (MSC), operarán de forma transitoria los dos puertos.

“Hemos buscado para la administración transitoria los operadores que tienen la carga. En el caso del Pacífico será APM Terminals y en el caso del Atlántico TiL”, reveló Alemán Zubieta. El plan será presentado al Gabinete de Gobierno para su aprobación.

Inicialmente, el Gobierno había informado que la operación transitoria quedaría en manos de la filial de Maersk.

Esta etapa se desarrollará “hasta tanto” se realice un proceso de selección de los operadores definitivos, “cuidando los mejores intereses del país”, dijo Flores.



GARANTIZAN ESTABILIDAD LABORAL

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, garantizó la estabilidad laboral de los trabajadores y aseguró que “no habrá despidos”.

EFE comprobó que dentro del Puerto de Balboa los trabajadores vestían uniforme de Hutchison Ports y que los carteles con el logotipo de PPC permanecían visibles. Las operaciones se desarrollaban con aparente normalidad, aunque se cerraron las verjas externas.

Parte de los principales gerentes de PPC han salido del puerto en las últimas semanas, según una fuente conocedora del proceso.

El Supremo de Panamá anuló la concesión a PPC tras dos demandas presentadas en julio por el contralor general Anel Flores, quien calificó el contrato como “leonino” y lesivo a los intereses de la nación.

PPC informó el 3 de febrero el inicio de un arbitraje contra la República de Panamá ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en París, sin precisar inicialmente el monto. La semana pasada, el asesor y portavoz Alejandro Kouruklis indicó que la reclamación asciende a 2.000 millones de dólares.