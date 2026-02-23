Embajador gringo aplaude fallo y respalda control panameño de puertos

Kevin Marino Cabrera, embajador de Estados Unidos en Panamá, reaccionó a la decisión del Gobierno panameño de asumir el control de dos puertos cercanos al Canal, luego de que la concesión en manos de una filial de CK Hutchison quedara anulada por un fallo judicial inapelable.

El diplomático dijo que la medida es “muy buena para el pueblo de Panamá” y respaldó el derecho del país a que su sistema judicial tome decisiones de forma independiente. Aseguró que la Corte actuó como un órgano autónomo y que Estados Unidos respeta ese proceso.

Sobre posibles amenazas de arbitraje o acciones por parte de China, el embajador indicó que no tenía comentarios adicionales.

Reiteró que la decisión fue tomada por las autoridades judiciales panameñas y que su gobierno apoya la democracia y la independencia de los poderes del Estado.

El Gobierno panameño anunció este lunes que tomó el control de los dos puertos estratégicos, luego del fallo definitivo que dejó sin efecto la concesión que operaba la filial del conglomerado chino.