Autoridades de Panamá y Europa acuerdan acciones contra narcotráfico

Las autoridades aduaneras de Bélgica, Francia, Países Bajos y Panamá firmaron una declaración conjunta para reforzar el intercambio de experiencias e información operativa en la lucha contra el narcotráfico, informó este martes la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá (ANA).

"Hoy conmemoramos un hecho trascendental en la cooperación internacional, estos documentos responden a la voluntad de trabajar en equipo contra el comercio ilegal, una herramienta estratégica que sitúa a Panamá como eslabón para el comercio seguro y transparente", afirmó la directora general de Aduanas de Panamá, Soraya Valdivieso.

La nota destaca que "el acuerdo evidencia la confianza generada por el Gobierno panameño en su combate al comercio ilícito" y llevó a que altos directivos europeos viajaran a Ciudad de Panamá para la firma.

En la reunión estuvieron presente: Nanette van Schelven, de los Países Bajos; Kristian Vanderwaeren, de Bélgica; y Benoit Godart, director de Asuntos Internacionales de las Aduanas de Francia.