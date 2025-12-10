Cancillería emite requisitos para viajar a Toronto

La Cancillería de Panamá emitió una serie de requisitos y recomendaciones para los fanáticos que planean viajar para disfrutar los dos partidos que la Selección Nacional de Fútbol disputará en la ciudad de Toronto, como parte de la Copa Mundial Masculina de la FIFA Estados Unidos–México–Canadá 2026.

Entre los requisitos migratorios para viajar a Canadá están contar con un pasaporte vigente y, según el caso, una Autorización Electrónica de Viaje (eTA) o una visa de visitante.

La eTA aplica únicamente para quienes viajan por vía aérea y solo es válida para quienes tengan una visa estadounidense vigente o hayan contado con una visa canadiense en los últimos 10 años.

La Cancillería destaca que para quienes no cumplan los requisitos de la eTA deben solicitar una visa de visitante, por lo que recomiendan iniciar el trámite con tiempo.

Además, se recomienda contar con pruebas de fondos suficientes e itinerario de viaje y seguro de viaje, altamente recomendado para visitantes internacionales.

Panamá quedó ubicado en el Grupo L del torneo y tendrá dos encuentros junto a las selecciones de Croacia y Ghana en el estadio BMO Field de Toronto.