Brands es aprehendido; defensa señala violación del debido proceso

El exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) y exdiputado, Héctor Brands, fue aprehendido la madrugada de ayer durante la operación Bávaro, un operativo realizado por el Ministerio Público en conjunto con la Policía Nacional.

De acuerdo con la información de las autoridades, el exdiputado fue aprehendido junto a sus 3 hijos, su expareja y pareja actual.

Brands está siendo investigado por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

El fiscal Eduardo Rodríguez explicó que la investigación se inició el 29 de agosto del 2025, tras un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera y una auditoría de la Contraloría General de la República.

Señaló que los hechos que se investigan datan del año 2019-2024, cuando se registraron cambios en la junta directiva de una sociedad donde participa Brands y algunos miembros de su familia.

De acuerdo con el fiscal, esta sociedad comenzó a ser beneficiada con grandes contratos del Estado superiores a 10 millones. Los fondos provenientes de esos pagos habrían sido transferidos a cuentas de sociedades vinculadas al exdiputado y sus familiares y utilizados para la compra de prendas de lujo y viajes al exterior.

Rodríguez dijo que existen informes que señalan un presunto enriquecimiento injustificado superior al millón de dólares.

Por último, el funcionario resaltó que se detectó trazabilidad hacia las cuentas de los familiares, quienes también formaban parte de las sociedades beneficiadas y habrían prestado su nombre para la apertura de empresas, entre ellas cafeterías.

Por su parte, el abogado del exdirector de Pandeportes, Víctor Orobio, asegura que en el país no se respeta el debido proceso.

"En Panamá no se está respetando el debido proceso y no solo en cuanto al exdiputado de la Nación y exdirector de Pandeportes, el perredista Héctor Brands, sino en general, porque se quieren hacer las cosas a empujones", dijo.

"Lo único que nosotros sabemos es que tenemos dos empresas que están bien fundamentadas, están bien afianzadas, tienen ingresos bien lícitos, tienen clientes que son corporaciones", añadió.

En cuanto a la aprehensión de los familiares, indicó que "para el fiscal del delito que haya transferencias de dinero entre familiares y que el delito es la fuente de los ingresos".

Tanto Brands como sus familiares deberán permanecer en detención hasta que se realice la audiencia de garantías, que podría realizarse este miércoles.

También figuran entre los aprehendidos Elvis Rodríguez, Eliana Cedeño, Aldair Brands, Aimar Brands, Héctor Brands Jr. y Ediluz Brands.