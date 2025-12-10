Tocumen y la 24 de Diciembre lideran contagios de dengue

Panamá acumula 14,905 casos de dengue a nivel nacional y 25 defunciones, informó el Ministerio de Salud (Minsa) en el reporte de la semana epidemiológica N.º 47 (16 al 22 de noviembre de 2025).

De acuerdo con la entidad, la tasa de incidencia durante este período es de 326 casos por 100 mil habitantes.

El informe destaca que la Región Metropolitana encabeza la lista con 4,588 casos, seguida por la Región de San Miguelito con 2,585 y Panamá Oeste con 1,584.

Según el Minsa, de los casos, 13,220 son sin signos de alarma, 1,584 con signos de alarma y 101 dengue graves.

En tanto, las provincias con más defunciones son Chiriquí (5), Bocas del Toro (4) y Región Metropolitana (3).

Mientras que Panamá Este, Darién, Coclé y San Miguelito reportan 2 defunciones cada una. Los Santos, Herrera, Panamá Oeste, la Comarca Ngäbe Buglé y Colón han registrado un deceso cada una.

Por otro lado, las cifras revelan que los corregimientos con más casos son: Tocumen (1,026); 24 de Diciembre (899); Belisario Frías (608); Belisario Porras (549) y Ernesto Córdoba Campos con 377.

La mayoría de los casos se registran entre los grupos de edad comprendidos entre los 10 y 49 años.

Tras la alta tasa de dengue, el Minsa ha intensificado los operativos a través del equipo de control de vectores para reducir los casos de dengue.

Además, instan a la población a eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua y limpiar continuamente las afueras de sus viviendas.