Gremios periodísticos chifean acusaciones contra diario La Prensa

Cuando se consulta a los gremios periodísticos por los señalamientos de supuesto amaño noticioso denunciados recientemente contra el diario La Prensa, las respuestas son tibias, evasivas. Nadie sabe nada, nadie ha leído nada o las respuestas se enfilan a la clásica defensa de la libertad de expresión.

La corajuda reacción mostrada en otros casos, en esta ocasión se escuda detrás de tímidas respuestas, pese a que figuras que han estado en las entrañas del diario han expuesto públicamente su cuestionable actuar.

El sábado, por ejemplo, Ricardo Lombana afirmó que tiene “constancia” de que desde ese medio “se conspiraba para engañar a la población con publicaciones amañadas”, y añadió que dichas prácticas “han hecho mucho daño a la democracia que un día ayudaron a recuperar”.

Las declaraciones del también abogado se dan en un contexto de alta confrontación política y han generado reacciones dentro de los gremios periodísticos del país.

El Presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Panamá (CONAPE), Lorenzo González-Palma, calificó los señalamientos como “un punto de vista muy particular” de Lombana y recordó que el país atraviesa “un ambiente altamente político”.

González-Palma advirtió que expresiones de esa naturaleza, sobre todo cuando provienen de figuras públicas, “pueden polarizar la opinión y empañar la confianza del público en el periodismo como pilar fundamental de la democracia”.

Reiteró que el CONAPE mantiene su apuesta por “la práctica de un periodismo ético y responsable”.

En tanto, el secretario del Sindicato de Periodistas de Panamá, Gilberto Gómez, prefirió no pronunciarse sobre la polémica al asegurar que aún no ha revisado en detalle las declaraciones de Lombana.

Por su parte, el abogado y expresidente del Fórum de Periodistas de Panamá, Eduardo Quirós informó que desconoce los señalamientos realizados contra La Prensa y evitó emitir comentarios adicionales.

En tanto, el Fórum de Periodistas señaló que “reafirma que la libertad de prensa es esencial para la democracia y advierte sobre los efectos de la desinformación en la confianza pública”. Destaca que el periodismo debe ejercerse con rigor, ética e independencia y llama a la sociedad a defender la libertad de expresión como pilar de los derechos humanos.

Ya el abogado Domingo Barrios había advertido cómo una relación de trabajo corta a través de su empresa Outsourcing Marketing Group lo hizo ver esta manipulación. Además, dijo que el medio ha pasado de perseguido a perseguidor.

El abogado y docente universitario, Hernán De León, por su parte subrayó que “se presume que utilizaron un medio que tiempo atrás fue muy respetado, con el fin de manipular la opinión pública creando una distorsión de la verdad, golpeando la imagen de mucha gente”.