Instalado segundo puente peatonal del intercambiador de Chitré

El intercambiador de Chitré será habilitado en su totalidad el próximo 31 de diciembre, poniendo fin a una espera que se ha extendido por casi una década para residentes y conductores de la región de Azuero.

Este domingo 28 de diciembre fue instalado el segundo puente peatonal, uno de los últimos pasos dentro de los trabajos finales de esta obra clave para la movilidad entre las provincias de Herrera y Los Santos.

El proyecto, que inició hace nueve años, se encuentra ya en su fase conclusiva. Durante la jornada del domingo, además de la colocación del puente peatonal, se realizaron reubicaciones de utilidades públicas, incluyendo postes del tendido eléctrico, como parte de los ajustes finales antes de su entrega oficial.

El supervisor regional de Inspección del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en Herrera, Manuel Rodríguez, confirmó que la obra está prácticamente lista.

“Este domingo, además de la colocación del puente peatonal, se llevó a cabo la reubicación de utilidades públicas. Ya estos son los últimos detalles antes de la entrega de la obra”, explicó Rodríguez.

La población de Azuero espera que para el 31 de diciembre el intercambiador esté completamente habilitado, tanto para el tránsito vehicular como peatonal.

Actualmente se ejecutan trabajos complementarios como señalización vial, coordinación con las autoridades de tránsito y labores de limpieza, acciones necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios.

La habilitación total del intercambiador de Chitré, incluida la apertura del túnel, promete acabar con los constantes congestionamientos vehiculares que por años han afectado a quienes se trasladan diariamente desde Los Santos hacia Chitré, mejorando de forma significativa la fluidez del tránsito en esta vía estratégica del Azuero.