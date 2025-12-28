Nacional - 28/12/25 - 05:51 PM

Sinaproc recomendó reparar y mejorar monumento; nunca habló de demolerlo

La entidad lamenta profundamente que consideraciones de seguridad y prevención, orientadas exclusivamente a proteger la vida humana, puedan ser utilizadas como justificación para la demolición.

 

Por: Redacción / Web -

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un comunicado a la ciudadanía, esto tras informaciones y señalamientos surgidos en relación con el Mirador de Las Américas (Monumento Chino) y su demolición.

Indican que como parte de las acciones permanentes de monitoreo, prevención y gestión del riesgo, Sinaproc realizó evaluaciones en el área del Mirador de Las Américas una por reporte ciudadano y otra a solicitud de la Alcaldía de Arraiján, a la que siempre se recomendó la reparación de la estructura.

Sinaproc lamenta profundamente que consideraciones de seguridad y prevención, orientadas exclusivamente a proteger la vida humana, puedan ser utilizadas como justificación para la demolición de una obra monumental emblemática, y de alto valor cultural para la comunidad chino-panameña.

"Esta institución reitera su compromiso con la protección civil, la prevención del riesgo y la seguridad de la población", puntualizaron. 

