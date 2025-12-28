Presentan dos denuncias contra alcaldesa y exigen separarla del cargo

El Movimiento de Abogados Gremialistas interpuso una denuncia contra la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, indicando que la funcionaria incurrió en delitos en contra la preservación del patrimonio histórico y abuso de autoridad tras ordenar la demolición del monumento en la salida del puente de las Américas.

Además, en dicha denuncia solicitaron la apertura de una investigación por los posibles delitos contra el patrimonio histórico y abuso de autoridad. Esto lo solicitó la abogada Edna Ramos ante la Fiscalía Anticorrupción este domingo.

En el documento interpuesto en representación del Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG) ante la fiscal Yasmina Montoya, recalcan que a eso de las 10:00 p.m. del sábado 27 de diciembre de 2025, la Alcaldesa lideró la demolición de las estructuras que componían el denominado ‘Mirador de las Américas’ ubicado a la salida del Puente de las Américas y construido en memoria del aporte cultural de China en Panamá.

MAG sostiene que, la destrucción del monumento, que fue inaugurado en 2007, constituye lo que la jurisprudencia cataloga de destrucción agravada de monumentos y bienes que forma parte de dicho patrimonio histórico y contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad.

“La destrucción unilateral de un monumento de valor simbólico constituye un acto objetivamente lesivo, susceptible de ser interpretado como una afrenta diplomática, independientemente de que haya sido ejecutado por una autoridad local”, advirtieron.

Además, argumentaron que esto es grave, dado “el actual contexto de disputa geopolítica entre Estados Unidos y la República Popular China por espacios estratégicos en América Latina”.

Ellos cuestionan las explicaciones de Peñalba, que justificó la demolición en supuestas deficiencias estructurales, sin embargo, tanto los representantes de la Sociedad Fa Yen, así como como la propia Embajada de China en Panamá, manifestaron que desde el mes de mayo le solicitaron formalmente les permitiera dar el mantenimiento requerido por las instalaciones.

Los abogados han pedido que tras completarse su imputación, a Peñalba se le imponga una medida cautelar que restrinja su libertad y que sea separada del cargo de alcaldesa, mientras dure el proceso.

Por otra parte, se conoció que el abogado John Campos Escudero, del área Panamá Oeste, también presentó una denuncia contra Stefany Peñalba, solicitando una investigación penal de oficio por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos.

En este punto también hay que indicar que el Sinaproc recomendó restaurarlo y no demoler la estructura.