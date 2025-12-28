Comunidad china pide investigación y alcaldesa asume demolición en Mirador

La comunidad chino-panameña pidió una investigación formal tras la demolición del monumento ubicado en el Mirador del Puente de Las Américas, una estructura que rendía homenaje a los trabajadores de origen chino y que, por años, fue punto de encuentro cultural y turístico.



Por su parte la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, admitió su respobsabilidad en este caso que ha encendido una fuerte polémica nacional sobre diálogo, legalidad y respeto al legado cultural de una comunidad con más de un siglo en Panamá.

En un pronunciamiento público, la comunidad china expresó su repudio absoluto a la acción atribuida a la Alcaldía de Arraiján, señalando que la demolición se realizó sin notificación previa, sin proceso de consulta pública y sin comunicación formal con las organizaciones representativas chino-panameñas, vulnerando principios básicos como la legalidad, la transparencia y el debido proceso.

“No se trataba solo de concreto y acero. Era memoria viva, identidad y aporte a la historia nacional”, señalaron voceros comunitarios.

El Parque Mirador de Las Américas fue concebido para honrar a los primeros inmigrantes chinos que llegaron al Istmo y que jugaron un papel clave en la construcción del Ferrocarril y del Canal de Panamá.

Además, fue levantado con aportes directos de la comunidad china, en el marco de los 150 años de presencia continua, pacífica y productiva en el país.



Solicitud sin respuesta



Voceros de la comunidad explicaron que desde junio del año pasado intentaron establecer comunicación con la Alcaldía de Arraiján para renovar el permiso de uso del terreno y presentar propuestas de mantenimiento del parque, reconociendo que el sitio necesitaba atención. Sin embargo, aseguran que la única reunión oficial se dio el 12 de marzo de este año con la alcaldesa Stefany Peñalba.

En ese encuentro —relataron— se plantearon dos puntos claros: la renovación del permiso y un plan de mantenimiento integral para el parque. Luego de esa fecha, la comunidad envió múltiples notas y correos, los días 23 de abril, 19 de junio y 1 de julio, reiterando su disposición a colaborar. Nunca hubo respuesta, hasta la noche en que ocurrió la demolición.



La comunidad también cuestionó el argumento de seguridad utilizado por la alcaldía para justificar la demolición. “Desde marzo veníamos solicitando apoyo para el mantenimiento y hasta el día anterior había turistas visitando el lugar. Por eso nos cuesta creer que el problema fuera realmente la seguridad”, indicaron.

Todo se hizo con legalidad

Por su parte, la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, asumió públicamente la responsabilidad por lo sucedido. Aseguró que “todo se hizo con la legalidad debida” y que se trató de “una decisión autónoma y técnica, sin presión política”, negando que exista intención alguna de desconocer u ofender el legado cultural de la comunidad china en Panamá.

Peñalba también afirmó que la alcaldía se hará cargo de la renovación del Mirador, con un enfoque de promoción turística panameña y multicultural, aunque no precisó plazos ni detalles sobre el nuevo proyecto.

Encendido de luces hoy

Mientras tanto, la comunidad china en Panamá realizará un encendido de luces como acto simbólico para proteger el patrimonio cultural.



El encuentro será hoy, de 9:00 p.m. a 10:00 p.m, en el Parque Chino-Panameño, Puente de las Américas



Aseguran que el encendido busca proteger el patrimonio con luz tenue porque la "cultura merece respeto y la historia no se destruye".

Pese al golpe recibido, la comunidad agradeció las muestras de solidaridad del pueblo panameño, organizaciones sociales, culturales y académicas, subrayando que la defensa de la memoria histórica no es una causa de una sola comunidad, sino de todos los que creen en un Panamá plural, justo e inclusivo.

“Atentar contra esta memoria colectiva es atentar contra nuestra historia común y contra el Estado de Derecho”, concluye el comunicado.

Durante el pronunciamiento estuvieron en la mesa principal Alex Gao, presidente de la Asociación China de Panamá; Esteban Cheung, vocero; y los miembros comunitarios Félix Chen y Mai Ji Jia.



