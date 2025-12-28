Nacional - 28/12/25 - 03:51 PM

Policía Nacional no tiene nada que ver con la demolición de monumento chino

Las acciones fueron ejecutadas exclusivamente por la seguridad municipal de Arraiján.

 

Por: Redacción / Crítica -

La Policía Nacional aclaró que no tuvo participación operativa ni logística en la demolición del monumento chino ubicado en el mirador del Puente de las Américas, obra que honra a la comunidad chino-panameña.

Según el comunicado oficial, las acciones fueron ejecutadas exclusivamente por la seguridad municipal de Arraiján, bajo órdenes de la administración local, y sin relación alguna con la cadena de mando de la Policía.

Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) también negó cualquier implicación en la remoción del monumento. 

La entidad precisó que ninguna cuadrilla ni personal del MOP realizó trabajos de demolición, ni existió instrucción administrativa para ello, lamentando que se intente vincularlos a esta acción inconsulta y cuestionada por el Gobierno Nacional.

La alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, asumió la decisión y la calificó de preventiva y técnica, asegurando que no responde a presiones políticas ni busca menospreciar la historia de la comunidad china en Panamá.

El MOP reiteró su compromiso con la transparencia, el respeto institucional y el desarrollo del país, dejando claro que cualquier actuación relacionada con el monumento fue autónoma de la alcaldía de Arraiján.

