Nacional - 23/9/25 - 09:33 PM

Autoridades se unen para frenar la cochinada en Puente del Rey

"Hoy venimos a poner un alto a esta situación. Vamos a cerrar el sitio, remover los residuos y trabajar en su restauración ambiental”.

 

Por: Redacción / Crítica -

Un operativo iderado por MiAMBIENTE le puso un alto a un vertedero ilegal que estaba destruyendo la desembocadura del río Abajo, en las entrañas de Panamá Viejo

Este muladar estaba amenazando de frente los manglares y la salud de la Bahía de Panamá.

Marilyn García Paredes, la jefa de Verificación Ambiental de MiAMBIENTE, dijo que: “Este vertedero está impactando la desembocadura del río y el manglar, afectando directamente nuestras costas, ríos, quebradas y, por ende, toda la Bahía de Panamá".

Agregó que: "Hoy venimos a poner un alto a esta situación. Vamos a cerrar el sitio, remover los residuos y trabajar en su restauración ambiental”.

Desde la Alcaldía, Yarelis Gómez aplaudió el operativo y dijo que esto no es solo para castigar, sino para darle un escarmiento a los que no respetan el espacio público. “Estamos aquí para enterrar este vertedero y salvar el manglar que se está perdiendo”, afirmó.

Durante la jornada, los inspectores municipales emitieron boletas de citación por incumplimientos a los decretos vigentes, dando inicio a procesos que podrían derivar en sanciones administrativas

Este combo interinstitucional deja claro que la pelea contra los vertederos clandestinos es seria. Las autoridades anunciaron que seguirán con estas intervenciones sorpresa para poner orden en la ciudad y proteger los pulmones verdes que nos quedan.

 Septiembre 23, 2025
