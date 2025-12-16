Nacional - 16/12/25 - 12:00 AM

Avanza coordinación de interconexión eléctrica con Colombia

Ministros y viceministros de Estado se reunieron ayer con autoridades del sector energético, en la segunda reunión interinstitucional de coordinación para trazar una hoja de ruta previa a la construcción del proyecto de Interconexión Eléctrica Colombia-Panamá.

El objetivo del encuentro, que fue presidido por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, fue evaluar los avances logrados durante los acercamientos con los poblados por donde pasará la línea de interconexión.

De acuerdo con las autoridades, varias comunidades de pueblos originarios ya han manifestado estar dispuestas a aceptar el proyecto, si se le añaden componentes sociales como carreteras, planes de electrificación rural y apoyo para escuelas y actividades productivas.

Aquí hay temas sociales que debemos ir atendiendo para que el proyecto de interconexión no tenga contratiempos", señaló el ministro Orillac.

La finalidad de la interconexión Panamá-Colombia es fortalecer la seguridad y resiliencia energética de Panamá, habilitar el intercambio eléctrico entre regiones y promover oportunidades de desarrollo en los territorios involucrados.

Tres tramos componen la línea: el primero de 220 kilómetros de largo entre la ciudad de Panamá y Mulatupu, Kuna Yala; luego un tramo marino hasta Necoclí, en Colombia; y un último tramo terrestre hasta Montelíbano. Su capacidad de transporte será de 400 megavatios.

