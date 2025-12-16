La Prensa, ahogada en condenas por incurrir en calumnia e injuria

Diversos procesos judiciales concluidos en firme evidencian que el diario La Prensa y su casa editora han sido condenados por los tribunales panameños en distintos casos, con sentencias que implican el pago de indemnizaciones por daños y gastos judiciales.

Uno de los casos más contundentes es el promovido por Dan Daniel Vásquez Atencio, en el que la justicia confirmó en todas las instancias, incluida la casación, una condena definitiva que obliga al medio a pagar más de B/.41 mil. El fallo cerró cualquier discusión legal y dejó sin efecto los recursos interpuestos por la empresa editora.

En el proceso iniciado por Marta Linares de Martinelli, los tribunales ratificaron la responsabilidad del medio, aunque el monto fue reducido tras apelación. Aun así, la sentencia quedó en firme, confirmando que la publicación dio lugar a una indemnización, fijada finalmente en B/.3,750.

Otro golpe judicial lo recibió La Prensa en el caso de Ernesto Pérez Balladares, donde se determinó la existencia de publicación injuriosa, imponiendo una condena de 5,000 dólares por daño moral, ratificada en segunda instancia. El fallo desmonta el argumento que sostiene que el medio actúa siempre dentro de los límites legales del ejercicio periodístico.

A estos precedentes se suma el proceso del exboxeador Roberto Durán, uno de los casos de mayor impacto económico contra el medio. Aunque el litigio ha generado debate público y jurídico, el fallo se mantiene como un referente en discusiones sobre libertad de expresión y derecho a la imagen.

De acuerdo con la información disponible, los montos señalados corresponden a sentencias firmes y decisiones judiciales confirmadas por instancias superiores, sustentadas en registros oficiales y resoluciones judiciales.