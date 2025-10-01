Avanza debate sobre eliminación de jubilaciones especiales

La subcomisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social continuó el análisis de los proyectos de Ley 346 y Ley 361, que proponen eliminar o modificar los beneficios de jubilaciones especiales para miembros de la fuerza pública y estamentos de seguridad bajo el Ministerio de Seguridad Pública.

El diputado Jairo Salazar, presidente de la subcomisión, informó que se acordó convocar a los directores del Plan de Retiro Anticipado Autofinanciable (PRAA) y del Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP), además de revisar los topes salariales de los comisionados.

Según la exposición de motivos, las jubilaciones especiales de los agentes de seguridad pública representaron un gasto de 103.6 millones de dólares al Tesoro Nacional en 2025, cifra similar a la de 2024, que fue de 104.7 millones.

Ambos proyectos buscan establecer mecanismos para evitar que estas jubilaciones generen gastos excesivos al Estado y privilegios a determinados funcionarios.

