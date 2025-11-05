Nacional - 05/11/25 - 08:57 AM

Aviso de vigilancia por Mar de Fondo en el litoral Pacífico de Panamá

Pacífico Central (Península de Azuero): Oleaje de 1.2 a 1.4 metros, vientos de 10 a 25 km/h, y mareas de 13.0 a 20.0 pies. Precaución.

 

Por: Redacción / Web -

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informa a la población que, de acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se mantiene un aviso de vigilancia debido al ingreso de Mar de Fondo en el litoral Pacífico panameño, con efectos esperados entre el 5 y el 6 de noviembre de 2025.

Áreas Bajo Aviso:

Pacífico Occidental (Golfo de Chiriquí): Oleaje de 1.0 a 1.3 metros, vientos de 10 a 25 km/h, y mareas de 13.0 a 20.0 pies. Precaución.

Pacífico Central (Península de Azuero): Oleaje de 1.2 a 1.4 metros, vientos de 10 a 25 km/h, y mareas de 13.0 a 20.0 pies. Precaución.

Pacífico Oriental (Golfo de Panamá): Oleaje de 0.3 a 1.4 metros, vientos de 10 a 25 km/h, y mareas de 13.0 a 20.0 pies. Precaución.

Este fenómeno puede generar fuertes rompientes en zonas costeras, corrientes de retorno y riesgos para bañistas, pescadores, embarcaciones pequeñas y comunidades costeras o turísticas. 

Te puede interesar

Inician fase clave de desinfección para restablecer consumo de agua en Azuero

Inician fase clave de desinfección para restablecer consumo de agua en Azuero

 Noviembre 05, 2025
Alcalde Galván exige pago de impuestos para mejorar situación social de Colón

Alcalde Galván exige pago de impuestos para mejorar situación social de Colón

 Noviembre 05, 2025
Panamá presenta avances y retos en Derechos Humanos ante la ONU

Panamá presenta avances y retos en Derechos Humanos ante la ONU

 Noviembre 05, 2025
Aviso de vigilancia por Mar de Fondo en el litoral Pacífico de Panamá

Aviso de vigilancia por Mar de Fondo en el litoral Pacífico de Panamá

 Noviembre 05, 2025
Colón celebra el 5 de noviembre bajo un radiante sol

Colón celebra el 5 de noviembre bajo un radiante sol

 Noviembre 05, 2025

Además, coincidirá con mareas máximas de entre 17.0 y 18.1 pies, lo que podría intensificar los efectos del oleaje y provocar inundaciones en áreas bajas.

Recomendaciones:

Evite bañarse o realizar actividades recreativas en playas con fuerte oleaje o corrientes de resaca.

No se acerque a las rocas o acantilados donde las olas rompen con fuerza.

Las embarcaciones pequeñas deben extremar precauciones y evitar acercarse al mar si observan condiciones adversas.

Mantenga vigilancia en las zonas costeras y siga las indicaciones de las autoridades locales y el SINAPROC.

Las autoridades continúan en vigilancia permanente y coordinando acciones preventivas con los estamentos de seguridad para salvaguardar la vida y los bienes de la población.
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas