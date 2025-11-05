Aviso de vigilancia por Mar de Fondo en el litoral Pacífico de Panamá

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informa a la población que, de acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se mantiene un aviso de vigilancia debido al ingreso de Mar de Fondo en el litoral Pacífico panameño, con efectos esperados entre el 5 y el 6 de noviembre de 2025.

Áreas Bajo Aviso:

Pacífico Occidental (Golfo de Chiriquí): Oleaje de 1.0 a 1.3 metros, vientos de 10 a 25 km/h, y mareas de 13.0 a 20.0 pies. Precaución.

Pacífico Central (Península de Azuero): Oleaje de 1.2 a 1.4 metros, vientos de 10 a 25 km/h, y mareas de 13.0 a 20.0 pies. Precaución.

Pacífico Oriental (Golfo de Panamá): Oleaje de 0.3 a 1.4 metros, vientos de 10 a 25 km/h, y mareas de 13.0 a 20.0 pies. Precaución.

Este fenómeno puede generar fuertes rompientes en zonas costeras, corrientes de retorno y riesgos para bañistas, pescadores, embarcaciones pequeñas y comunidades costeras o turísticas.

Además, coincidirá con mareas máximas de entre 17.0 y 18.1 pies, lo que podría intensificar los efectos del oleaje y provocar inundaciones en áreas bajas.

Recomendaciones:

Evite bañarse o realizar actividades recreativas en playas con fuerte oleaje o corrientes de resaca.

No se acerque a las rocas o acantilados donde las olas rompen con fuerza.

Las embarcaciones pequeñas deben extremar precauciones y evitar acercarse al mar si observan condiciones adversas.

Mantenga vigilancia en las zonas costeras y siga las indicaciones de las autoridades locales y el SINAPROC.

Las autoridades continúan en vigilancia permanente y coordinando acciones preventivas con los estamentos de seguridad para salvaguardar la vida y los bienes de la población.

