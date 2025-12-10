Nacional - 10/12/25 - 09:33 PM

A partir del 12 de diciembre bajan los precios de la gasolina y el diésel

Los nuevos precios representan una disminución de entre dos a seis centésimos de dólar.

 

Panamá- El precio de los combustibles bajará este próximo viernes 12 de diciembre, según confirmó la Secretaría de Energía de Panamá

De acuerdo con la tabla publicada hoy en la Gaceta Oficial No. 30421-A, el litro de la gasolina de 95 octanos tendrá un costo de 0.86 centésimos, el precio de la de 91 octanos será de 0.80 centésimos, mientras que el diésel quedó fijado en 0.80 centésimos.

Actualmente, el precio del litro de combustible está en: gasolina 95 octanos: 0.88, gasolina 91 octanos en 0.84 centésimos y el diésel: 0.86 centésimos, lo que representa una disminución de entre dos a seis centésimos de dólar.

Estos precios comenzarán a regir a partir del 12 de diciembre de 2025 a las seis de la mañana (6:00 a.m.) y se mantendrán vigentes hasta el 26 de diciembre de 2025 a las cinco y cincuenta y nueve de la mañana (5:59 a.m.).

 

