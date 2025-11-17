Azuero amaneció bajo agua: familias sorprendidas por inundaciones

Lo que se vivió este fin de semana en Azuero no fue cualquier aguacero: fueron horas de lluvia intensa que dejaron familias con el corazón en la mano y campos, caminos y casas hechos un caos entre Herrera y Los Santos.

En Rincón Hondo de Pesé, una familia quedó devastada cuando el agua se metió a la casa y al granero como si nada, luego de que una quebrada se desbordara de golpe. Contaron que nunca habían vivido algo así, que estaban fuera cuando pasó todo y que, al volver, solo vieron agua por todos lados. Del depósito afectado, no se salvó nada.

En Los Pozos, la cosa tampoco estuvo fácil. La loma San Pedro colapsó con un deslizamiento que cerró la vía. El alcalde Omar Bultrón explicó que, junto con el MOP y estamentos de seguridad, metieron retroexcavadoras y maquinaria pesada para despejar el paso.

La carretera entre Los Pozos y Pesé también quedó dañada por más deslizamientos y material arrastrado, por lo que cuadrillas del MOP siguen en el área tratando de devolverle la movilidad a la gente.

En las tierras altas, la historia es la misma: árboles caídos, suelos saturados y riesgo latente de que otro cerro se venga abajo si sigue lloviendo.

El director de SINAPROC en Los Santos, Iván Pérez, explicó que la lluvia que cayó en la parte alta de Herrera —donde nace el río La Villa— hizo que el agua bajara con fuerza hacia las zonas bajas, provocando inundaciones repentinas.

Las autoridades mantienen a la población en alerta, especialmente a quienes viven en puntos vulnerables. Y el mensaje sigue siendo claro: “No arriesguen la vida. Si el río sube, evacúen sin pensarlo dos veces”, advirtió Pérez.