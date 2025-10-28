BAC busca fusión histórica con Multibank y se posiciona entre gigantes

BAC Holding International Corp. (BHI) anunció su intención de adquirir la mayoría de acciones de Multibank, en un movimiento que consolidaría su liderazgo en el sector financiero de Panamá y la región.

La transacción implica que BAC International Corporation (BIC), filial de BHI, podría comprar el 99.56906% de las acciones de Multi Financial Group, Inc., propietario de Multibank, Inc. y sus subsidiarias.

Con esta operación, la entidad fusionada se ubicaría entre los top 3 bancos más grandes de Panamá, fortaleciendo su presencia en Centroamérica con más de $43 billones en activos, $30 billones en cartera y $32 billones en depósitos, sirviendo a más de 6 millones de clientes en los seis países donde opera.

Rodolfo Tabash Espinach, presidente de la Junta Directiva de BIC y CEO de BAC, señaló que “esta fusión consolidará dos organizaciones con más de 120 años de trayectoria, reforzando la propuesta de valor para el cliente bancario y acelerando la generación de triple valor”.

Por su parte, Ramón Chiari Brin, presidente ejecutivo de BAC Panamá, resaltó la confianza en Panamá como motor de crecimiento económico y la estabilidad que brinda el país para inversiones estratégicas.

Durante el proceso, cada banco continuará operando con normalidad, garantizando la continuidad de los servicios, la seguridad de las operaciones y el respaldo de un equipo humano capacitado, asegurando que los clientes mantengan la atención de calidad y puedan utilizar sus productos y canales habituales sin interrupciones.