Balaceras mantienen en zozobra a los residentes de Pedregal

Redacción.

La delincuencia sigue presente en Pedregal, uno de los corregimientos más golpeados por la violencia en la capital. Ni la presencia policial ha logrado frenar la ola de balaceras que mantiene en zozobra a residentes honestos, mientras pandillas rivales se disputan el territorio a punta de plomo.

Lo más trágico es que las víctimas no siempre son delincuentes. Personas inocentes, ajenas al mundo del crimen, terminan heridas al quedar atrapadas en medio de tiroteos que estallan sin aviso en calles, canchas y espacios comunitarios.

El representante del corregimiento, Luis Constante, lamentó profundamente la situación que vive Pedregal y otros sectores de la ciudad, aunque dejó claro que no se quedarán de brazos cruzados ante esta realidad.

“Desgraciadamente, debido a la violencia, hay personas inocentes encamadas, en sillas de ruedas, con bastones o paralizadas, luego de ser sorprendidas por una bala perdida durante guerras entre bandas rivales”, expresó Constante.

Ante este panorama, se han reforzado acciones en coordinación con la Policía Nacional, especialmente en actividades deportivas, donde con frecuencia se registran enfrentamientos armados.

También se han impuesto controles para prohibir la venta y consumo de bebidas alcohólicas, señaladas como detonantes de riñas que terminan en balaceras. Las actividades deberán finalizar a más tardar a las 5:00 de la tarde.