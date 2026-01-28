Sucesos - 28/1/26 - 02:47 PM

Sentencia en firme: 9 años de prisión por asalto agravado a turistas cubanos

Por: Diomedes Sánchez / Crítica -

Panamá- A 9 años de cárcel fue sentenciado Roberto Pinto, de 29 años, por el robo a mano armada en contra de una turista de nacionalidad cubana, en un hecho registrado en la ciudad de Colón en el mes de enero de este año.

La sentencia fue el resultado de un acuerdo de pena presentado ante el Tribunal de Garantías en Colón.

A Pinto se le condenó por haber cometido el delito de robo agravado, caso que fue atendido por la Sección Primera de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala.

En la audiencia de validación del acuerdo de pena, la Fiscalía también logró que el Juzgado de Garantías impusiera al sentenciado la pena accesoria de prohibición para portar armas por el mismo período que la sanción principal, una vez cumplida esta.

Todo sucedió la mañana del 24 de enero de 2026, en el corregimiento de Barrio Sur, de la ciudad de Colón, cuando Pinto, mediante violencia e intimidación, atacó a unas turistas de nacionalidad cubana.

Él despojó a una de ellas de su bolso, que en su interior contenía 850 dólares, 2 mil 800 pesos cubanos, un celular, dos perfumes, entre otros artículos.

Sin embargo, luego de conocer el hecho, la Policía Nacional logró la aprehensión de Pinto y fue llevado ante las autoridades judiciales para que enfrentara la justicia.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

